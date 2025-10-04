Manchester United'da Amorim tehlikesi!

Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim ile ilgili tartışmalar devam ediyor.



The Telegraph'ta yer alan habere göre, Manchester United, bu hafta Sunderland karşısında mağlup olması durumunda Portekizli teknik adam ile yollarını ayırabilir.



Ruben Amorim ise maç öncesi yaptığı açıklamada, "Manchester United'da olmak benim için bir rüya ve devam etmek istiyorum. Bunun için mücadele etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.



Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Manchester United, Sunderland maçı öncesi ligde oynadığı 6 maçta 7 puan toplayabildi.



