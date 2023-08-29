Manchester United, Altay'ı açıklıyor!

Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın transferini 30 Ağustos Çarşamba günü açıklamayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United, Altay'ı açıklıyor!
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29 Ağustos 2023 17:02
Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin milli kalecinin transferini noktalamak üzere olduğu belirtildi.

Manchester United'ın, 25 yaşındaki için resmi açıklamayı 30 Ağustos Çarşamba günü yapmayı düşündüğü vurgulandı.

İngiliz ekibi, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



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