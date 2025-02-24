Manchester'da 'Ole aşkı' alevlendi!

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı ayağa kaldırması tüm Avrupa'da ses getirdi.



Kuşkusuz en çok pişman olan Manchester United… Norveç basınına göre 'Şeytanlar' lakaplı İngiliz kulüp, eski hocalarını takımın başında görmek istiyor.



Büyük umutlarla göreve getirilen Ruben Amorim'den umduğunu bulamayan Manchester United, Norveçli teknik adamı transfer etmek istiyor.



TEKLİF REDDEDİLECEK



İngilizler, Amorim'i Sporting Lizbon'dan 10 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Kırmızı Şeytanlar, aynı metotla Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Siyah-beyazlı yönetim, teklif gelirse ManU'yu reddedecek.















