Manchester'da 'Ole aşkı' alevlendi!

Manchester United, Ruben Amorim'in başarısızlığı nedeniyle Beşiktaş'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer'i bonservis bedeliyle transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Manchester'da 'Ole aşkı' alevlendi!
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24 Şubat 2025 10:00
Son güncelleme 24 Şubat 2025 10:06

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı ayağa kaldırması tüm Avrupa'da ses getirdi.

Kuşkusuz en çok pişman olan Manchester United… Norveç basınına göre 'Şeytanlar' lakaplı İngiliz kulüp, eski hocalarını takımın başında görmek istiyor.

Büyük umutlarla göreve getirilen Ruben Amorim'den umduğunu bulamayan Manchester United, Norveçli teknik adamı transfer etmek istiyor. 

TEKLİF REDDEDİLECEK

İngilizler, Amorim'i Sporting Lizbon'dan 10 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Kırmızı Şeytanlar, aynı metotla Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Siyah-beyazlı yönetim, teklif gelirse ManU'yu reddedecek. 

 

 

 


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