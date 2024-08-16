Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 1-0 kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada yeni transfer Joshua Zirkzee kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, sezona 3 puanla start verdi. Fulham ise puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Manchester United, Brighton deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leicester City'i ağırlayacak.
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada yeni transfer Joshua Zirkzee kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, sezona 3 puanla start verdi. Fulham ise puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Manchester United, Brighton deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leicester City'i ağırlayacak.
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