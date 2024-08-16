Manchester'da 3 puanı Zirkzee getirdi

Manchester United, Premier Lig'in ilk hafta maçında Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester'da 3 puanı Zirkzee getirdi
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16 Ağustos 2024 23:52
Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 1-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada yeni transfer Joshua Zirkzee kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, sezona 3 puanla start verdi. Fulham ise puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Manchester United, Brighton deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leicester City'i ağırlayacak. 

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