Manchester City, İstanbul'dan ayrıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City, İstanbul'dan ayrıldı. İngiltere'de büyük sevinçle karşılanması bekleniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manchester City, İstanbul'dan ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2023 15:47
Son güncelleme 11 Haziran 2023 16:10
İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City, ülkesine döndü.

Tarihinde ilk kez Kupa 1'i kazanan mavi-beyazlı takımı taşıyan otobüs, konakladıkları otelden İstanbul Havalimanı'na geldi.

ÖZEL UÇAKLA AYRILDILAR

Manchester City kafilesi, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanına giriş yaptı. İngiltere temsilcisini taşıyan özel uçak, daha sonra İstanbul'dan ayrıldı.

İngiltere ekibini Manchester kentinde büyük bir taraftar grubunun karşılaması bekleniyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery