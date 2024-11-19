Manchester City, Ederson için transfer yarışında

Manchester City, Atalanta'nın yıldız oyuncusu Ederson'u transfer etmek için iki kulüple yarışıyor.



Sakatlanan Rodri'nin yerine alternatif arayan Manchester City, Ederson için 60 milyon euro bütçe ayırmayı planlıyor.



İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya göre, 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için en yakın ilişkiye sahip olan ekip Manchester City.



JUVE VE PSG DE DEVREDE, CITY DAHA YAKIN



Juventus ve Paris Saint-Germain de Ederson'un transferi için devrede. Ancak, Manchester City'nin Ederson'u kadrosuna katma şansının şu anda daha yüksek olduğu belirtiliyor.



BU SEZON EDERSON



Ederson, bu sezon Atalanta formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



