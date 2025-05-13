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Manchester City'den Wirtz hamlesi!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin yerini Florian Wirtz ile doldurmak istiyor. Manchester City, Wirtz için Bayer Leverkusen'e resmi teklifte bulundu.

calendar 13 Mayıs 2025 18:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'den Wirtz hamlesi!
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Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz, Avrupa'da adeta transfer savaşı çıkardı.

BAYERN MÜNİH

Wirtz için son dönemde Bayern Münih iddiaları gündeme gelmiş ve Alman devinin, Wirtz ile sözleşme için anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

MANCHESTER CITY DEVREDE
RESMİ TEKLİF YAPILDI!

Florian Wirtz için bu kez Bild'den yeni bir iddia gündeme geldi. Bild'de yer alan habere göre, Manchester City de 22 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Manchester City'nin Bayer Leverkusen'e resmi bir teklif yaptığı kaydedildi.

GUARDIOLA ARADI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin yerini Wirtz ile doldurmak istiyor. Başarılı teknik adamın, Wirtz ile görüşme yaptığı ve planların anlattığı belirtildi.

Florian Wirtz'in adı Bayern Münih ve Manchester City dışında İspanya'dan Real Madrid ile de anılmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 44 maçta sahaya çıkan Wirtz, 16 gol attı ve 15 asist yaptı.

BAYER LEVERKUSEN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 150 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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