İngiltere Premier Lig'de 36. hafta mücadelesinde Peg Guardiola'nın takımı Manchester City ile David Wagner'in ekibi Huddersfield Town kozlarını paylaştı.Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri ligde 31 Aralık 2017'de Crystal Palace deplasmanında oynanan ve 0-0 biten maçın ardından ligde 14 maç sonra fileleri havalandıramadıAlınan bu sonucun ardından EPL'de şampiyonluğunu önceden ilan Manchester City puanını 94 yaptı. Huddersfield ise 36 puana yükseldi ve kümede kalma yolunda kritik puanı cebine koydu.Ligin bir sonraki haftasında Manchester City sahasında Brighton ile karşılaşacak. Huddersfield, Chelsea deplasmanına gidecek