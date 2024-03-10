Mame Thiam, Pendikspor'a ilaç oldu!

Pendikspor'un kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Mame Thiam, yaptığı katkıyla takımına ilaç olmaya devam ediyor.



Yıldız oyuncu, Pendikspor'a transfer olduğu günden bu yana Süper Lig'de 8 gole katkı sağladı.



Pendikspor'da 9 maça çıkan Thiam, 3 gol ve 5 asistle yıldızlaştı.



FENERBAHÇE'YE KARŞI 4 GOL



Mame Thiam ayrıca, Fenerbahçe'ye rakip olduğu 6 maçta 4 gole katkı yapmayı başardı.





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