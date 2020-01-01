Malik Monk, koronavirüse yakalandı!

Charlotte Hornets başantrenörü James Borrego, guard Malik Monk'un KOVID-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.



The Charlotte Observer'dan Rick Bonnell'ın açıklamasına göre hiçbir semptomu bulunmayan Monk'ın, en azından birkaç gün antrenmanlarda yer almayacağı belirtildi.



22 yaşındaki oyuncunun, 22 Aralık'taki sezon başlangıcı için hazır olması bekleniyor.



Geçtiğimiz sezon Monk, oynadığı 55 maçta 10.3 sayı, 2.9 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



NBA geçtiğimiz günlerde 48 oyuncunun KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını açıklamıştı, bu nedenle Monk dışında tıbbi olarak izin almayı bekleyen birçok oyuncunun olması bekleniyor.



