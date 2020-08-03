Maicon'da zarar 13 milyon TL!

Galatasaray'da Brezilyalı oyuncu için yapılan hesap tutmadı. Sarı-kırmızılı yönetim Al-Nasr ile 3 milyon Euro'ya el sıkışmıştı ancak 1 yıl ertelenen yabancı kuralı ilk açıklandığında Maicon, kulübü köşeye sıkıştırdı. Kasaya giren para ise 1 milyon 430 bin Euro oldu

Haber; Sabah
Maicon'da zarar 13 milyon TL!
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03 Ağustos 2020 08:18
Galatasaray, Maicon transferini tamamlarken elde edilen gelir ise tartışmaları beraberinde getirdi.

2017- 18 sezonu öncesinde 7 milyon Euro'ya Sao Paulo'dan alınan Brezilyalı stoper, garanti ücret olarak da 2.2 milyon Euro kazanıyordu. Maicon'u 1 milyon 430 bin Euro'ya Al-Nasr'a sattığını KAP'a açıklayan Galatasaray, transfer sürecini iyi yönetemedi.

Bir ay önce Suudi Arabistan ekibiyle 3 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışan sarı-kırmızılı yönetim, Maicon'un restine yabancı kontenjanı dolu olduğu için karşılık veremedi. Al-Nasr'daki 3.5 milyon Euro'luk ücretinde değişiklik yapılmasını istemeyen Maicon, Al-Nasr yetkililerine bonservisini daha düşük bedelle alma sözü verdi.

Galatasaray'ı yabancı sayısı nedeniyle köşeye sıkıştıran 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların bonservisini 1.57 milyon Euro (13 milyon TL) indirmesini sağladı.



 
 



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