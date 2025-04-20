Mahmut Uslu: "Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin"

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mahmut Uslu: 'Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin'
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20 Nisan 2025 22:17
Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından Kale Arkası'na konuştu.

Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.

Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bittirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." sözlerini sarf etti.

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