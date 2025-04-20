Mahmut Uslu: 'Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin'

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından Kale Arkası'na konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.
Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bittirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." sözlerini sarf etti.
Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.
Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bittirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." sözlerini sarf etti.