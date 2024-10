Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak tarihe geçen para milli tekvandocu Mahmut Bozteke, memleketi Gaziantep'te üçüncü olimpiyat madalyası için ter döküyor.



Aldığı başarılarla hem ülkesini hem de memleketini gururlandıran Bozteke, yurda döndükten sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.



Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan, Paris 2024'te de altın madalyaya uzanarak Türkiye'ye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşatan Bozteke, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya almak için kollarını sıvadı.



Günün büyük bölümünü antrenörü Nurullah Çelep ile çalışarak geçiren Bozteke, ülkesi ve memleketine aynı heyecanı ve duyguyu üçüncü kez yaşatmak istiyor.



Bozteke: "Mücadeleden hiç vazgeçmedim"



Bozteke, AA muhabirine, olimpiyat oyunlarında kazandığı madalyaların mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Kariyerinde her zaman en iyisi olmak için mücadele ettiğini anlatan Bozteke, "Tekvandoya fizyoterapistimin önerisiyle başladım. İlk olarak 2015 yılında Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Daha sonra da milli takım serüvenim başladı. Tokyo'da bronz madalya aldım. Daha da fazla çalışıp Paris'te altın madalya aldım." dedi.



Paris'te 7-1 geride olmasına rağmen pes etmeden mücadeleye devam ettiğini dile getiren Bozteke, şunları kaydetti:



"Skor 7-1 iken geriden gelip pes etmeden mücadeleye devam edince, şampiyonluğun kaçınılmaz olduğunu fark ettim. O an geride olsam da paniklememem gerektiğini düşündüm. Oraya neden çıktığımı ve 10 yıldır neyi hedeflediğimi aklıma getirdim. Çünkü oraya yenilmek için değil şampiyon olmak için çıktım. Mücadeleden hiç vazgeçmedim, bu da bize şampiyonluk getirdi. Azmimizi ve gücümüzü herkese gösterdik. Şanlı bayrağımızı göklere çekip, İstiklal Marşı'mızı okuttuk, bu beni çok gururlandırdı. Ülkemizi temsil ettiğim için çok mutluyum."



Bozteke, para masa tenisi milli sporcusu Abdullah Öztürk'ün azmini ve başarısını örnek aldığını ifade etti.



Üçüncü olimpiyat madalyasını almayı hedeflediğini aktaran Bozteke, "Bundan sonraki hedefim Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak ülkemizi gururlandırmak. Benim gibi olmak isteyen engelli bireylerin kendilerini eksik hissetmelerini istemem. Her insanın bir yeteneği vardır ve o yeteneği keşfetmek gerekir. Engelli bireylerimize de yeteneklerinin ve hayallerinin peşinde koşmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.



Çelep: "Beni çok gururlandırdı"



Antrenör Nurullah Çelep, Mahmut'un azim ve başarısının engelli bireylere örnek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Mahmut ilk geldiği günden itibaren azim ve hırsla devam ediyor. ilk madalya aldığında çok mutlu oldum. Yetiştirdiğim sporcunun uluslararası alanda ülkemizi temsil edip madalya kazanması, beni çok gururlandırdı. Paris'te 7-1 geriye düştüğünde umudumuzu yitirmedik. Rakibinin beş dünya şampiyonluğu olmasına rağmen Mahmut geriden gelip kazandı. Bu da Mahmut'un ne kadar azimli olduğunu gösteriyor. İlerde daha da başarılı bir sporcu olmasını, ülkemizi spor bakanı olarak temsil etmesini isterim."



Bozteke'nin çalışma arkadaşı Barış Eşiyok ise olimpiyatlara beraber hazırlandıklarını ve zorlu sürece rağmen birbirlerine destek olduklarını aktarıp, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda da madalya hedeflediklerini dile getirdi.