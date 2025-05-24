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Mağlubiyeti hazmedemedi! Kapı aralığından maçı izledi

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Panathinaikos'u devirerek finale yükseldi. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un hareketleri maça damga vurdu.

calendar 24 Mayıs 2025 11:38
Haber: Sporx.com
Mağlubiyeti hazmedemedi! Kapı aralığından maçı izledi
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Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek finale yükseldi.

Maça Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un hareketleri damga vurdu.

Giannakopoulos, ikinci çeyrek sonunda Fenerbahçe benchinin yanına giderek tartışma çıkardı. Yunan ekibinin başkanı daha sonra Olimpiakos taraftarlarına tepki gösterdi.

KAPI ARALIĞINDAN MAÇI İZLEDİ

Giannakopoulos soyunma odasına giden hakemlerin önünü keserek onlara da sözlü müdahalede bulundu. Maçın son bölümünü ise koridordan kapı aralığından izledi. Bu görüntüler gündem oldu.


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