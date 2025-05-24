Mağlubiyeti hazmedemedi! Kapı aralığından maçı izledi

Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek finale yükseldi.
Maça Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un hareketleri damga vurdu.
Giannakopoulos, ikinci çeyrek sonunda Fenerbahçe benchinin yanına giderek tartışma çıkardı. Yunan ekibinin başkanı daha sonra Olimpiakos taraftarlarına tepki gösterdi.
KAPI ARALIĞINDAN MAÇI İZLEDİ
Giannakopoulos soyunma odasına giden hakemlerin önünü keserek onlara da sözlü müdahalede bulundu. Maçın son bölümünü ise koridordan kapı aralığından izledi. Bu görüntüler gündem oldu.
Maça Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un hareketleri damga vurdu.
Giannakopoulos, ikinci çeyrek sonunda Fenerbahçe benchinin yanına giderek tartışma çıkardı. Yunan ekibinin başkanı daha sonra Olimpiakos taraftarlarına tepki gösterdi.
KAPI ARALIĞINDAN MAÇI İZLEDİ
Giannakopoulos soyunma odasına giden hakemlerin önünü keserek onlara da sözlü müdahalede bulundu. Maçın son bölümünü ise koridordan kapı aralığından izledi. Bu görüntüler gündem oldu.
Dimitris Giannakopoulos, son dakikaları endişeli gözlerle böyle izledi.pic.twitter.com/WrDImeg2T7
— Sporx (@sporx) May 23, 2025
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