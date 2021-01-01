Magic: "Curry'nin MVP olduğunu inkar etmek zor!"

NBA efsanesi Magic Johnson, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin MVP ödülü için iddiasını 'inkar etmenin zor olduğunu' belirtti.



Magic, Curry'nin yakın zamandaki performanslarını baz alarak, MVP ödülünü kazanmak için favoriler arasında olması gerektiğini tweet'ledi.



Los Angeles Lakers efsanesi, ekibinde "birinci, ikinci ve üçüncü" hücum opsiyonu olmasına rağmen, Warriors'ın süperstarına dominasyonundan ötürü övgüde bulundu:



"Steph Curry'nin NBA'in MVP'si olduğunu inkar etmek zor! Kendisi Warriors'ın 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 numaralı hücum opsiyonu ve buna rağmen hâlâ domine ediyor!"



Warriors, play-in turnuvasından kaçınmak için sezonun son 16 maçında Batı'daki altıncı sırayı almak için mücadele veriyor.



Curry, genel, üçlük ve serbest atış bölgelerinden sırasıyla yüzde 54.6 / 48.9 / 90.1 şut isabetleriyle oynarken, son 10 maçında 39.1 sayı ortalaması yakalamıştı.



Warriors, 28-29'luk derecesiyle Batı'da dokuzuncu sırada yer alıyor.



