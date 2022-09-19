Madrid derbisi Real'in oldu

La Liga'nın 6. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico deplasmanına konuk oldu.



Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşanın 18. dakikasında Rodrygo'nun golüyle öne geçen Real Madrid, 36'da Valverde ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.



İkinci yarıda Diego Simeone oyuna müdehale etmek adına 73. dakikaya kadar 4 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. 83'te Hermoso ile farkı bire indiren Atletico 90+1'de 10 kişi kaldı. Farkı bire indiren Hermoso, centilmenlik dışı hareketi nedeniyle 89'da sarı kart gördü, 90+1'de ise rakibine dirsek atınca takımını sahata 10 kişi bıraktı, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Real Madrid böylelikle sezon başından bu yana çıktığı 9. maçı da kazanmış oldu.



Bu sonuçla Real Madrid 18 puana yükselerek Barcelona'nın 2 puan üzerinde liderliğini sürdürdü. Atletico ise 10 puanda kaldı.



VINICIUS'A IRKÇI TEPKİLER



Madrid derbisi öncesi Real Madridli Vinicius Junior'a yapılan ırkçı söylemlerin devamı niteliğinde Wanda Metropolitano tribünlerinde çirkin tezahüratların olduğu göze çarptı.



Maçtan önce İspanyol Futbol Menajerleri Birliği Başkanı Pedro Bravo yaptığı açıklamada Vinicius'un gol attıktan sonra Atletico Madrid'in sahasında dans etmemesi gerektiğini söyleyerek, "Samba yapacaksa ülkesinde yapsın, meslektaşlarına saygı göstersin ve maymunluğu bıraksın" sözleri geniş yankı uyandırmıştı.



Bu sözler üzerine sosyal medya üzerinden Vinicius Junior bir mesaj yayınlamış ve dünyanın dört bir yanından futbolsever ve futbolcu Brezilyalı yıldızaa destek vermişti.



Wanda Metropolitano tribünlerinde ise Vinicius'a büyük tepki vardı. Maç boyunca Atleticolu taraftarların Brezilyalı yıldıza yönelik maymun sesi çıkararak tepki göstermesi büyük tepki çekti.





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