Macaristan'ın 'yüzde 73'ü bu akşam yok!

Macaristan'da Türkiye maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.



Macarların İtalyan teknik adamı Marco Rossi'nin sürekli kadrosuna yazdığı ve kadronun en büyük 4 yıldızı Mİlli takımımıza karşı forma giyemeyecek. Peter Gulacsi ve Willi Orban sakatlıkları, Roland Sallai ve Dominik Szoboszlai ise koronavirüs protokolleri gereği kulüplerine geri döndü.



Bu 4 oyuncunun piyasa değeri en yüksek olanı 25 milyon euro ile RB Salzburg'un yıldızı Dominik Szoboszlai! Szoboszlai'nin ardından 12 milyon euro ile Leipzig'in stoperi Willi Orban, 11 milyon euro ile kaleci Peter Gulacsi ve 3.5 milyon euro ile Nürbergli Roland Sallai bulunuyor.



70.5'UN 51.5'U BU 4 YILDIZ



Toplam 70.5 milyon euro kadro değeri olan Macaristan'da bu 4 oyuncu ise 51.5 milyon euro'luk kısmı oluştuyor. 4 yıldız kenara gelince Macaristan'ın değeri 19 milyon euro'ya düşüyor.



Macaristan'ın 4 yıldız olmadan A Milli Takımımız'a karşı çıkaracağı muhtemel 11 ise şöyle:



Dibusz - Botka, Lang, Adam Szalai - Nego, Siger, Nagy, Kalmar, Fiola - Nikolics, Könyves.



