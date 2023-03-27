EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Macaristan sahasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'daki maçı Macaristan 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Balint Vecsei, 26. dakikada Dominik Szoboszlai ve 39. dakikada Martin Adam attı.
Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Macaristan oynadığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı. Bulgaristan 2 maç sonunda puanla tanışamadı.
Macaristan, gruplardaki bir sonraki maç haftasında Karadağ deplasmanına gidecek. Bulgaristan, Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Balint Vecsei, 26. dakikada Dominik Szoboszlai ve 39. dakikada Martin Adam attı.
Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Macaristan oynadığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı. Bulgaristan 2 maç sonunda puanla tanışamadı.
Macaristan, gruplardaki bir sonraki maç haftasında Karadağ deplasmanına gidecek. Bulgaristan, Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak.
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