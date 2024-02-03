MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 76-85 Barcelona

THY EuroLeague 25. hafta maçında Barcelona, Kızılyıldız'ı 86-75 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 76-85 Barcelona
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03 Şubat 2024 01:21
THY EuroLeague 25. hafta maçında Kızılyıldız ile Barcelona karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı deplasman ekibi Barcelona 86-75 kazandı. 

Barcelona'da Dario Brizuela 20 sayı, 3 asistle takımının en skoreri oldu.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, EuroLeague'deki 17. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 15. kez kaybetti. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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