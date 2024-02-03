MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 76-85 Barcelona

THY EuroLeague 25. hafta maçında Kızılyıldız ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı deplasman ekibi Barcelona 86-75 kazandı.
Barcelona'da Dario Brizuela 20 sayı, 3 asistle takımının en skoreri oldu.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, EuroLeague'deki 17. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 15. kez kaybetti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Karşılaşmayı deplasman ekibi Barcelona 86-75 kazandı.
Barcelona'da Dario Brizuela 20 sayı, 3 asistle takımının en skoreri oldu.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, EuroLeague'deki 17. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 15. kez kaybetti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ