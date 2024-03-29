MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 79-87 Barcelona

THY EuroLeague 32. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Bayern Münih'i 87-79 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 79-87 Barcelona
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29 Mart 2024 00:46
THY EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. 

BMW Park'ta oynanan maçı Barcelona 87-79 kazandı. 

Barcelona'da Jabari Parker, 15 sayı ile oynadı. Bayern'de Serge Ibaka'nın 17 sayısı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte Barcelona, 21. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. kez kaybetti. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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