MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 79-87 Barcelona

THY EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi.



BMW Park'ta oynanan maçı Barcelona 87-79 kazandı.



Barcelona'da Jabari Parker, 15 sayı ile oynadı. Bayern'de Serge Ibaka'nın 17 sayısı galibiyete yetmedi.



Bu sonuçla birlikte Barcelona, 21. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. kez kaybetti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



