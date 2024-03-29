MAÇ ÖZETİ: Bayern Münih 79-87 Barcelona

THY EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi.
BMW Park'ta oynanan maçı Barcelona 87-79 kazandı.
Barcelona'da Jabari Parker, 15 sayı ile oynadı. Bayern'de Serge Ibaka'nın 17 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, 21. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. kez kaybetti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
BMW Park'ta oynanan maçı Barcelona 87-79 kazandı.
Barcelona'da Jabari Parker, 15 sayı ile oynadı. Bayern'de Serge Ibaka'nın 17 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, 21. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. kez kaybetti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ