Lyon yönetiminden Beşiktaş maçı öncesi flaş hamle

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Lyon'da yönetim çarpıcı bir karar aldı.
Le Dauphine Libere'nin haberine göre; Lyon yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi satılan biletlerin birçoğunu yeniden satıldıkları gerekçesiyle iptal etti.
Haberde, Lyon yönetiminin 2017'de Beşiktaş ile oynanan maçta yaşanan olayların tekrarlanmasını istemiyor.
Öte yandan habere göre; Kulüp, biletleri satanları gizlice tespit ederek bilet iptalini gerçekleştiriyor ve bu kişilere dava açmayı planlıyor.
Le Dauphine Libere'nin haberine göre; Lyon yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi satılan biletlerin birçoğunu yeniden satıldıkları gerekçesiyle iptal etti.
Haberde, Lyon yönetiminin 2017'de Beşiktaş ile oynanan maçta yaşanan olayların tekrarlanmasını istemiyor.
Öte yandan habere göre; Kulüp, biletleri satanları gizlice tespit ederek bilet iptalini gerçekleştiriyor ve bu kişilere dava açmayı planlıyor.