Lyon yönetiminden Beşiktaş maçı öncesi flaş hamle

Lyon yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi satılan biletlerin birçoğunu yeniden satıldıkları gerekçesiyle iptal etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lyon yönetiminden Beşiktaş maçı öncesi flaş hamle
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22 Ekim 2024 15:46
UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Lyon'da yönetim çarpıcı bir karar aldı.

Le Dauphine Libere'nin haberine göre; Lyon yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi satılan biletlerin birçoğunu yeniden satıldıkları gerekçesiyle iptal etti.

Haberde, Lyon yönetiminin 2017'de Beşiktaş ile oynanan maçta yaşanan olayların tekrarlanmasını istemiyor.

Öte yandan habere göre; Kulüp, biletleri satanları gizlice tespit ederek bilet iptalini gerçekleştiriyor ve bu kişilere dava açmayı planlıyor. 
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