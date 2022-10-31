Lyon evinde hata yapmadı!

Fransa Ligue 1 13. hafta maçında Lyon, sahasında Lille'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lyon evinde hata yapmadı!
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31 Ekim 2022 00:37
Fransa Ligue 1 13. hafta maçında Lyon, sahasında Lille ile karşılaştı.

Groupama Stadium'da oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.

Laurent Blanc'ın öğrencileri ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Lille ise 3 maç sonra kaybetti.

Alınan bu sonucun ardından Lyon, puanını 20'ye çıkardı. Lille ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Marsilya deplasmanına gidecek. Lille ise Rennes'i konuk edecek.

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