Lyon evinde hata yapmadı!

Fransa Ligue 1 13. hafta maçında Lyon, sahasında Lille ile karşılaştı.



Groupama Stadium'da oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.



Laurent Blanc'ın öğrencileri ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Lille ise 3 maç sonra kaybetti.



Alınan bu sonucun ardından Lyon, puanını 20'ye çıkardı. Lille ise 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Marsilya deplasmanına gidecek. Lille ise Rennes'i konuk edecek.





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