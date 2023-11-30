Lyon'da Grosso dönemi sona erdi

Ligue 1 ekibi Lyon, teknik direktör Fabio Grosso ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lyon'da Grosso dönemi sona erdi
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30 Kasım 2023 17:18
Son güncelleme 30 Kasım 2023 17:23
Fransa Ligue 1'de 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan Olympique Lyon, ayrılığı açıkladı.

Lyon, takımın başına 5. haftada getirilen teknik direktör Fabio Grosso ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Olympique Lyon olarak, Fabio Grosso ve yardımcılarına, profesyonel takımın başında göreve başladığından bu yana gösterdikleri ilgi ve profesyonellik için teşekkür ediyoruz. Bu prosedürün sonucuna bağlı olarak, Lens'te bu Cumartesi saat 17.00'de oynanacak maçın hazırlık ve denetimi Pierre Sage tarafından sağlanacak ve kaleci antrenörü olarak Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez ve Rémy Vercoutre yardımcı olacak.'' ifadeleri kullanıldı. 

LYON PERFORMANSI 

Bir dönem futbolcusu olarak forma giydiği Lyon'da teknik direktor olarak sadece 7 karşılaşmaya çıkan Grosso, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Grosso, bu karşılaşmalarda 0.71 puan ortalaması yakaladı.

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