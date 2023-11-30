Lyon'da Grosso dönemi sona erdi

Fransa Ligue 1'de 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan Olympique Lyon, ayrılığı açıkladı.



Lyon, takımın başına 5. haftada getirilen teknik direktör Fabio Grosso ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, ''Olympique Lyon olarak, Fabio Grosso ve yardımcılarına, profesyonel takımın başında göreve başladığından bu yana gösterdikleri ilgi ve profesyonellik için teşekkür ediyoruz. Bu prosedürün sonucuna bağlı olarak, Lens'te bu Cumartesi saat 17.00'de oynanacak maçın hazırlık ve denetimi Pierre Sage tarafından sağlanacak ve kaleci antrenörü olarak Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez ve Rémy Vercoutre yardımcı olacak.'' ifadeleri kullanıldı.



LYON PERFORMANSI



Bir dönem futbolcusu olarak forma giydiği Lyon'da teknik direktor olarak sadece 7 karşılaşmaya çıkan Grosso, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Grosso, bu karşılaşmalarda 0.71 puan ortalaması yakaladı.





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