Lyon'a evinde Monaco darbesi!

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Monaco, deplasmanda Lyon'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon'a evinde Monaco darbesi!
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24 Ağustos 2024 20:01
Son güncelleme 24 Ağustos 2024 20:05
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Monaco, deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi. 

Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. 

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Eliesse Ben Seghir ve 80. dakikada Lamine Camara kaydetti.

Ayrıca Lamine Camara, 90+7'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini alan Monaco, 6 puana ulaştı. Ligde üst üste 2. maçını da kaybeden Lyon ise hanesine puan yazdıramadı.

Öte yandan Monaco'yu konuk ettiği son altı Ligue 1 maçını kazanan Lyon'un serisi de sona ermiş oldu.

Ligde bir sonraki hafta Lyon, Strasbourg'u konuk edecek. Monaco ise Lens'i ağırlayacak.


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