Luuk de Jong, Barcelona'da kalmak istiyor

Barcelona'da forma giyen Luuk de Jong takımda kalmak istiyor. Diario Sport'ta yer alan habere göre; Katalan devinde kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu takımda kalmak istiyor ancak geleceği yüzde yüz olarak net değil.



Haberde, Barcelona'nın, de Jong'un son maçlardaki performansından memnun olduğu ve tecrübeli futbolcunun takımdaki futbolcuların saygısını kazandığı belirtildi.



31 yaşındaki futbolcunun peşinde Avrupa'dan 2-3 ekip olduğu, de Jong'un ise Barcelona başka bir forveti takıma transfer ederse ayrılmayı düşündüğü aksi takdirde takımda kalmak istediği kaydedildi.



Luuk de Jong'un adı transferde ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de geçiyor.





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