Luis Rubiales'ten istifa kararı

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, istifa edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Luis Rubiales'ten istifa kararı
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10 Eylül 2023 23:10
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'ten istifa kararı geldi.

Rubiales, İspanya Federasyonu'nun yanı sıra UEFA başkan yardımcılığı görevini de bırakacağını söyledi.

NELER YAŞANDI?

Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası Hermoso'yu dudağından öpmüş ve gündeme oturmuştu.

Hermoso, bu olay sonrası Rubiales'e dava açmıştı. Ayrıca FIFA, İspanyol spor adamına 90 gün görevden uzaklaştırma cezası vermiş ve savcılık Rubiales hakkında soruşturma başlatmıştı.

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