Luis Diaz'dan yeni sezona harika başlangıç!

Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz, yeni sezonda çıktığı 6 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Luis Diaz'dan yeni sezona harika başlangıç!
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22 Eylül 2024 15:49
Liverpool'da Arne Slot ile birlikte başlayan yeni dönemde performansı en çok dikkat çeken isimlerden biri Luis Diaz oldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Kolombiyalı yıldız, skorer kimliği ile dikkat çekiyor.

Diaz, yeni sezonda çıktığı 6 maçta 5 gol attı 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değer 75 milyon euro olarak gösterilen Diaz'ın kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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