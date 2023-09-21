UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 1. hafta maçında Ludogorets Razgrad ile Spartak Trnava karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ludogorets 4-0'lık skorla kazandı.
Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ivan Yordanov, 51 ve 63. dakikalarda Jakub Piotrowski ve 90+4. dakikada Rwan Seco kaydetti.
Bu sonucun ardından Ludogorets, gruba 3 puanla başladı. Trnava ise puanla tanışamadı.
Ludogorets, bir sonraki maçında Nordsjaelland'a konuk olacak. Spartak Trnava ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ivan Yordanov, 51 ve 63. dakikalarda Jakub Piotrowski ve 90+4. dakikada Rwan Seco kaydetti.
Bu sonucun ardından Ludogorets, gruba 3 puanla başladı. Trnava ise puanla tanışamadı.
Ludogorets, bir sonraki maçında Nordsjaelland'a konuk olacak. Spartak Trnava ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.