UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 1. hafta maçında Ludogorets Razgrad ile Spartak Trnava karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ludogorets 4-0'lık skorla kazandı.



Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ivan Yordanov, 51 ve 63. dakikalarda Jakub Piotrowski ve 90+4. dakikada Rwan Seco kaydetti.



Bu sonucun ardından Ludogorets, gruba 3 puanla başladı. Trnava ise puanla tanışamadı.



Ludogorets, bir sonraki maçında Nordsjaelland'a konuk olacak. Spartak Trnava ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



