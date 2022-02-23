Luciano Spalletti: 'Maradona, Napoli'yi destekleyecek'

UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1'in rövanşında kendi sahasında Barcelona'yı ağırlayacak Napoli'de teknik direktör Luciano Spallette, ilginç açıklamalarda bulundu.



Basın toplantısında, kariyerinde Napoli ve Barcelona formaları giyen Diego Armando Maradona'ya değinen Spalletti, "Maradona hakkında çok şey okudum. Bir seçim yapması gerektiğinde asla iki sandalyeye oturmayı denemedi." ifadelerini kullandı.



Arjantinli futbol efsanesinin kendilerini destekleyeceğini söyleyen Spalletti, "Bence, perşembe günkü maçta, Barcelona'nın da durumunu göz önüne aldığımızda, Maradona bizim tarafı destekleyecektir. Napoli, şu an Maradona seviyesinde bir oyuncuya sahip değil ancak Maradona'ya layık bir takım olabiliriz" şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO