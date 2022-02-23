Luciano Spalletti: "Maradona, Napoli'yi destekleyecek"

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Barcelona ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçından önce açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luciano Spalletti: 'Maradona, Napoli'yi destekleyecek'
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23 Şubat 2022 21:31
UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1'in rövanşında kendi sahasında Barcelona'yı ağırlayacak Napoli'de teknik direktör Luciano Spallette, ilginç açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında, kariyerinde Napoli ve Barcelona formaları giyen Diego Armando Maradona'ya değinen Spalletti, "Maradona hakkında çok şey okudum. Bir seçim yapması gerektiğinde asla iki sandalyeye oturmayı denemedi." ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbol efsanesinin kendilerini destekleyeceğini söyleyen Spalletti, "Bence, perşembe günkü maçta, Barcelona'nın da durumunu göz önüne aldığımızda, Maradona bizim tarafı destekleyecektir. Napoli, şu an Maradona seviyesinde bir oyuncuya sahip değil ancak Maradona'ya layık bir takım olabiliriz" şeklinde konuştu.

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