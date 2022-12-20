Luan Peres'in hedefi Galatasaray

Fenerbahçe'de 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta sakatlanan ve o tarihten bu yana forma giyemeyen Luan Peres, takımla çalışmalara başladı. Teknik heyet, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Brezilyalı futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Luan Peres'in hedefi Galatasaray
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20 Aralık 2022 12:37
Luan Peres
Luan Peres
Fenerbahçe
Dünya Kupası arası sonrası yeniden start alacak lig ve kupa maçları için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon birçok futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.

Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak kalan isimlerden biri de Luan Peres olmuştu.

Brezilyalı stoper, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarpması sonrası sakatlanmış ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı. Sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Peres'ten beklenen haber geldi. Deneyimli oyuncu, yaklaşık 3 aylık aranın ardından sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

HEDEFİ G.SARAY DERBİSİ

Sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara başlayan Luan Peres'in hedefi Galatasaray derbisi...

YAVAŞ YAVAŞ TAKIMA ADAPTE EDİLECEK

Rehabilitasyon süreci süren Brezilyalı stoper sakatlığının tekrarlamaması için yavaş yavaş takıma adapte edilecek.

Peres'in ilk 11 için tam hazır hale Galatasaray derbisinden önce gelmesi bekleniyor. 

 
 

 

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