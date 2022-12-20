Dünya Kupası arası sonrası yeniden start alacak lig ve kupa maçları için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon birçok futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak kalan isimlerden biri de Luan Peres olmuştu.Brezilyalı stoper, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarpması sonrası sakatlanmış ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı. Sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Peres'ten beklenen haber geldi. Deneyimli oyuncu, yaklaşık 3 aylık aranın ardından sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı.Sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara başlayan Luan Peres'in hedefi Galatasaray derbisi...Rehabilitasyon süreci süren Brezilyalı stoper sakatlığının tekrarlamaması için yavaş yavaş takıma adapte edilecek.Peres'in ilk 11 için tam hazır hale Galatasaray derbisinden önce gelmesi bekleniyor.