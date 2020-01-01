Love: "Kyrie'yi çok severim... ama birine 'piyon' demek saygısızlıktır"

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, eski takım arkadaşı Kyrie Irving'in medya mensuplarını "piyon" olarak nitelendirdiği son yorumlarına katılmadığını söyledi.



Love, muhabirlerle bir video konferans görüşmesinde şunları belirtti:



"Herhangi birine piyon demenin kesinlikle bir saygısızlık işareti olduğunu düşünüyorum. Kyrie'nin birçok insanın hayatını iyileştirmeye çalışarak asıl amacını anlıyorum, ama ben bölücü bir kişi değilim. Yani bu noktada düşüncem bu.



Ve Kyrie'yi çok severim. Niyet doğru olduğu ve iyi bir amaçla yapıldığı sürece, herkesin oynaması gereken bir rolü olduğuna inanıyorum."



Geçtiğimiz Cuma günü, Irving medya üyeleriyle konuşmayı reddetmiş ve bunun yerine, "mesajının düzgün bir şekilde iletilmesini sağlama" arzusu nedeniyle bir temsilci aracılığıyla yazılı bir açıklama yapmıştı.



Bununla birlikte, lig ve NBPA arasındaki mevcut toplu pazarlık anlaşması, medyaya erişimi zorunlu kılıyor.



NBA Perşembe günü hem Irving'e hem de Nets'e, 25'er bin dolar para cezası vermişti. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, dün Instagram hikayesinde yayınladığı bir yazıda, "Ben piyonlarla konuşmam. Dikkatim bunun için fazla değerli." ifadelerini kullanmıştı.



FLIP SAUNDERS'IN İFADESİNİ HATIRLATTI



Love, arkadaşının düşüncesiyle aynı fikirde değildi ve bu konuyla ilgili, merhum NBA koçu Flip Saunders'ın, medyanın ligin ekosisteminde oynadığı rol hakkında ifade ettiklerini hatırlattı:



"Size ya da herhangi birine piyon denmesi konusunda, Flip'in her zaman 'Herkesin oynaması gereken bir rol vardır.' lafını hatırlarım. Bu sizin geçim kaynağınız. Ben, hepimizin ve sizlerin çalışabiliyor olması konusunda müteşekkirim. Bence bunu söylemeye gerek bile yok."



