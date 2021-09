Love'dan, Colangelo'ya büyük tepki!: "S**tirsin gitsin!"

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, eski ABD Milli Takım direktörü Jerry Colangelo'ya, Tokyo Olimpiyatları döneminde kendisine yönelik eleştirilerinden ötürü tepki gösterdi.



Love, Maverick Carter, Naomi Osaka, Wanda Sykes, Jadakiss ve Paul Rivera ile birlikte HBO'nun "The Shop" programında konuktu ve geçtiğimiz yaz Tokyo Olimpiyatları için ABD Milli Takımı kadrosuna dahil olup, sonrasında çekildiği zamanda ortaya çıkanları ele aldı.



Love, Colangelo'nun kendisinin "formsuz" olduğunu ve oynamak için ideal bir durumda olmadığını öne süren yorumlarına karşılık, "S**tirsin gitsin" tepkisinde bulundu.



OLAYLAR NASIL GELİŞMİŞTİ?



33 yaşındaki oyuncu, öncelikle Colangelo ve ABD Milli Takımı'na, yerine başkasının bulunabilmesi için kadrodan ayrılacağını belirttiğini açıkladı.



Love, bu hareketinden dolayı Colangelo'nun kendisine oldukça saygı duyduğunu ve kararından ötürü ekibin arkasında olacağına söz verdiğini belirtse de, Colangelo daha sonra basına Love'ın "formsuz" olduğunu kendisini kadroya alma kararının "bir hata" olduğunu açıklamıştı.



Carter, Love'ın bu süreçte halen ligde olduğundan ötürü, yapılan yorumların diğer takımların pazarlık sürecinde genel menajerler tarafından hoş karşılanmayabileceğini söyledi.



"SUÇLAYACAK BİRİNİ ARIYORDU"



Love, eski takım arkadaşları LeBron James ve Carmelo Anthony'nin Colangelo'nun söylediklerine yönelik öfkelerini ifade etmek için kendisini aradığını belirtti:



"LeBron beni aradı ve 'S*** et. Her iki taraftan da ne söylenirse söylensin, bu asla söylenmemesi gereken bir şey; bunu yapmaması gerekirdi' dedi."



Love son olarak, Colangelo'nun bu yorumları "mirasını koruma" amacıyla yaptığını da sözlerine ekledi:



"Kaybederlerse, işlerin doğru gitmemesi durumunda, ki o zamanlar gitmiyordu, parmak gösterip suçlayabileceği bir şey aramıştı. Bu yapılan pek çok yönden yanlıştı."



ABD takımı, Colangelo görevinden emekli olmadan önce altın madalyayı kazanmayı başarmıştı.