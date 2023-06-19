NBA'de 17 sezon forma giymiş olan 36 yaşındaki Lou Williams, NBA'den emekli olduğunu açıkladı.



Kariyerinde üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmış olan Williams, NBA tarihinde benchten gelen tüm oyuncular arasında en çok sayı (13.396) bulan isim olarak lig tarihine adını yazdırmıştı.



NBA'de forma giydiği 17 sezonda 1.123 normal sezon maçına çıkmış olan Williams, bunların 1.001'inde benchten geldi ve kariyerini toplam 15.593 sayı ile tamamlamış oldu.



Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, LA Clippers ve Atlanta Hawks olmak üzere toplam altı takımda forma giyen Williams, NBA'de en son 2021-22 sezonunda Hawks kadrosunda yer almıştı.





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