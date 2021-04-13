Los Angeles Lakers - Boston Celtics maçı canlı izle Tuttur'da

Boston Celtics, bu gece sabaha karşı TSİ 05:00'da Staples Center'da Los Angeles Lakers'ı ziyaret ederek, tarihi rekabeti sürdürecek. Karşılaşma NBA maçlarını yayınlayan Tuttur'da canlı olarak izlenebilecek.
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İki takım arasındaki bu sezonki ilk karşılaşma Boston'da Lakers'ın 96-95'lik heyecan verici bir galibiyetiyle sona ermişti.
Anthony Davis, 27 sayı ve 14 ribaund ile Lakers'a liderlik ederken, LeBron James 21 sayı, 7 ribaund ve 7 asist kaydetmişti. Celtics'te ise yıldız oyuncu Jayson Tatum, 30 sayı ve 9 ribaund ile ekibin en skorer ismi olmuştu.
Maç son topa kalmış, ancak Kemba Walker ve Daniel Theis son saniye öncesindeki basket denemelerini kaçırmışlardı. CELTICS'İN SON DURUMU
Boston ekibi, dört maçlık bir galibiyet serisinde yer alıyor ve Lakers'a karşı oynadığı son yedi maçından altısını kazanmıştı.
Boston'ın Lakers ile oynayacağı ve galibiyet serisini devam ettirmeyi umut edeceği karşılaşma, ekibin üç maçlık deplasman yolculuğunun üçüncü ve sonuncu karşılaşması olacak. Tahmini ilk beş: PG:
Kemba WalkerSG:
Marcus SmartSF:
Jaylen BrownPF:
Jayson TatumC:
Robert Williams III LAKERS'IN SON DURUMU
Lakers bu gece sezonda ilk kez tribünlerde taraftarlarının önünde oynayacak. Los Angeles County, Staples Center'daki maça en fazla 2 bin taraftarın katılmasına izin verdiğinden ötürü, deplasman serisini 4-3'lük bir seriyle kapatan Lakers ekibi için bu daha da canlandırıcı bir etki yaratacak.
Sakatlık raporunda Markieff Morris'in oynamasının "şüpheli" olarak gösterilmesi, başantrenör Frank Vogel'ın ilk beş kadrosunu değiştirebileceği anlamına gelebilir. Tahmini ilk beş: PG:
Dennis SchröderSG:
Kentavious Caldwell-PopeSF:
Talen Horton-TuckerPF:
Kyle KuzmaC:
Andre Drummond