Los Angeles Lakers - Boston Celtics maçı canlı izle Tuttur'da

NBA'de Los Angeles Lakers ile Boston Celtics'in karşılaşacağı dev maç Tuttur'da canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca maç öncesi ve canlı olarak mücadeleye iddaa oynanabilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com