Lonnie Walker, Real Madrid'i de yıktı

Zalgiris Kaunas, kötü bir süreç geçiren Real Madrid'i Lonnie Walker'ın üstün oyunuyla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lonnie Walker, Real Madrid'i de yıktı
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13 Aralık 2024 02:20
THY EuroLeague'in 15. haftasında Real Madrid ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Madrid Wizink Center'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Zalgiris 92-83'lük skorla kazandı.

Zalgiris'te Lonnie Walker 21 sayı, Sylvain Francisco 17 sayı, Brady Manek ve Alen Smailagic 13'er sayıyla oynadı. Real Madrid'de Dzanan Musa'nın 15, Mario Hezonja'nın 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Üst üste ikinci kez kazanan Zalgiris, 9. galibiyetini elde etti. Real Madrid ise 9. yenilgisini aldı.

 

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