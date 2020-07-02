İngiltere Premier Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Chelsea, deplasmanda West Ham United'a 3-2 mağlup oldu.
Chelsea, Londra Stadı'nda West Ham United'a konuk oldu.
İki Londra temsilcisinin karşılaştığı derbi maçta Chelsea, 42'nci dakikada William'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım West Ham United, 45+2'nci dakikada Tomas Soucek'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan West Ham United, 51'inci dakikada Michail Antonio'nun attığı golle skoru 2-1 yaptı.
Frank Lampard'ın öğrencileri, William'ın 72'nci dakikada kaydettiği golle beraberliği sağladı.
West Ham United, son dakikaları çekişmeli geçen maçın 89'uncu dakikasında Andriy Yarmolenko'nun golüyle maçı 3-2 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele eden Chelsea bu sonuçla 54 puanda kalırken, ligde kalma mücadelesi veren West Ham United ise 30 puana yükseldi.
Chelsea, Londra Stadı'nda West Ham United'a konuk oldu.
İki Londra temsilcisinin karşılaştığı derbi maçta Chelsea, 42'nci dakikada William'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım West Ham United, 45+2'nci dakikada Tomas Soucek'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan West Ham United, 51'inci dakikada Michail Antonio'nun attığı golle skoru 2-1 yaptı.
Frank Lampard'ın öğrencileri, William'ın 72'nci dakikada kaydettiği golle beraberliği sağladı.
West Ham United, son dakikaları çekişmeli geçen maçın 89'uncu dakikasında Andriy Yarmolenko'nun golüyle maçı 3-2 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele eden Chelsea bu sonuçla 54 puanda kalırken, ligde kalma mücadelesi veren West Ham United ise 30 puana yükseldi.