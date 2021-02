Liverpool'a evinde Brighton'dan soğuk duş

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu.



Liverpool, Anfield Road Stadı'nda ligin 17. sırasında yer alan Brighton and Hove Albion'u konuk etti.



Konuk ekip Brighton and Hove Albion, karşılaşmanın 56. dakikasında Steven Alzate'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Liverpool'da yeni transfer Ozan Kabak maç kadrosunda yer almazken Kırmızılar evindeki üst üste 4. maçtan galibiyet çıkaramadı.



Bu sonucun ardından Liverpool 40 puanda kalarak lider Manchester City'nin 7 puan gerisinde kaldı. Brighton ise bu galibiyetle 24 puana yükseldi.