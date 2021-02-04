Liverpool'a evinde Brighton'dan soğuk duş

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu.
Liverpool, Anfield Road Stadı'nda ligin 17. sırasında yer alan Brighton and Hove Albion'u konuk etti.
Konuk ekip Brighton and Hove Albion, karşılaşmanın 56. dakikasında Steven Alzate'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Liverpool'da yeni transfer Ozan Kabak maç kadrosunda yer almazken Kırmızılar evindeki üst üste 4. maçtan galibiyet çıkaramadı.
Bu sonucun ardından Liverpool 40 puanda kalarak lider Manchester City'nin 7 puan gerisinde kaldı. Brighton ise bu galibiyetle 24 puana yükseldi.
Liverpool, Anfield Road Stadı'nda ligin 17. sırasında yer alan Brighton and Hove Albion'u konuk etti.
Konuk ekip Brighton and Hove Albion, karşılaşmanın 56. dakikasında Steven Alzate'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Liverpool'da yeni transfer Ozan Kabak maç kadrosunda yer almazken Kırmızılar evindeki üst üste 4. maçtan galibiyet çıkaramadı.
Bu sonucun ardından Liverpool 40 puanda kalarak lider Manchester City'nin 7 puan gerisinde kaldı. Brighton ise bu galibiyetle 24 puana yükseldi.