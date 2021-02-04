Liverpool'a evinde Brighton'dan soğuk duş

Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, sahasında Brighton'a 1-0 yenildi.

, Fotoğraf; EPA
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Liverpool'a evinde Brighton'dan soğuk duş
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04 Şubat 2021 01:08
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, sahasında Brighton and Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu.

Liverpool, Anfield Road Stadı'nda ligin 17. sırasında yer alan Brighton and Hove Albion'u konuk etti.

Konuk ekip Brighton and Hove Albion, karşılaşmanın 56. dakikasında Steven Alzate'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da yeni transfer Ozan Kabak maç kadrosunda yer almazken Kırmızılar evindeki üst üste 4. maçtan galibiyet çıkaramadı.

Bu sonucun ardından Liverpool 40 puanda kalarak lider Manchester City'nin 7 puan gerisinde kaldı. Brighton ise bu galibiyetle 24 puana yükseldi.



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