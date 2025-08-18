18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Liverpool'un genç ismi Bournemouth'a transfer oluyor

Liverpool'un genç yeteneği Ben Doak, 29 milyon euroya Bournemouth'a transfer oluyor; kulüp, oyuncu için geri satın alma opsiyonunu elinde tutacak.

calendar 18 Ağustos 2025 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'un genç ismi Bournemouth'a transfer oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool'un yaz transfer döneminde kadro planlaması kapsamında satış listesine koyduğu genç yetenek Ben Doak, Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer oluyor.

Sky Sports'un haberine göre iki kulüp, 29 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

19 yaşındaki İskoç oyuncu, transfer sürecinin ilk aşaması olan sağlık kontrolünün ilk bölümünü pazartesi günü tamamladı. Liverpool'un, bu transferde oyuncu için geri satın alma opsiyonu da aldığı belirtildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Middlesbrough'a kiralanan Ben Doak, Championship'te çıktığı 24 maçta 3 gol atıp 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. İskoçya A Milli Takımı formasını 6 kez giyen genç futbolcu, transferin gerçekleşmesi halinde Premier Lig'de düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma adım atmış olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.