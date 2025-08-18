Liverpool'un genç ismi Bournemouth'a transfer oluyor

Liverpool'un yaz transfer döneminde kadro planlaması kapsamında satış listesine koyduğu genç yetenek Ben Doak, Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer oluyor.





Sky Sports'un haberine göre iki kulüp, 29 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.





19 yaşındaki İskoç oyuncu, transfer sürecinin ilk aşaması olan sağlık kontrolünün ilk bölümünü pazartesi günü tamamladı. Liverpool'un, bu transferde oyuncu için geri satın alma opsiyonu da aldığı belirtildi.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Middlesbrough'a kiralanan Ben Doak, Championship'te çıktığı 24 maçta 3 gol atıp 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. İskoçya A Milli Takımı formasını 6 kez giyen genç futbolcu, transferin gerçekleşmesi halinde Premier Lig'de düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma adım atmış olacak.



