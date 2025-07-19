Liverpool'un Ekitike ısrarı sürüyor

Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren son Premier Lig şampiyonu Liverpool, hücüm hattını güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor.



Bu kapsamda Liverpool'un hedefindeki isim Eintracht Frankfurt oyuncusu Hugo Ekitike.



The Athletic'in haberine göre Liverpool, Hugo Ekitike'yi kadrosuna katmak için Frankfurt'a yaptığı teklifi 80 milyon euroya yükseltti.



Edinilen bilgilere göre Ekitike ile Newcastle United ve Manchester United'da ilgileniyordu, ancak oyuncunun tercihi Liverpool yönünde.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonda 48 maça çıkan Hugo Ekitike, 22 gol ve 12 asistlik katkıda bulundu.



