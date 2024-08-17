Liverpool galibiyetle başladı, Salah tarihe geçti!

Liverpool, ligin ilk haftaısnda Ipswich Town'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Liverpool'un golleri Jota ve Salah'tan geldi. Salah, bu golle birlikte Premier Lig'in ilk haftalarında en çok gol atan (9 gol) futbolcu oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool galibiyetle başladı, Salah tarihe geçti!
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17 Ağustos 2024 16:27
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, Ipswich Town deplasmanına konuk oldu. Portman Road'daki maçı Liverpool, 2-0'lık skorla kazandı.

Yeni teknik direktörü Arne Slot ile Premier Lig'deki ilk maçına çıkan Liverpool, ilk yarıda istediklerini sahaya yansıtmakta zorlandı ve devre 0-0 sona erdi.

Liverpool, 60. dakikada Diogo Jota ile 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız, bu sezon Liverpool'un Premier Lig'deki ilk golünü atan isim oldu. Jota'ya asisti Salah yaptı.

SALAH TARİHE GEÇTİ!

Liverpool, bu golden 5 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Mısırlı yıldız Muhammed Salah, 65'te takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Liverpool'daki 350. maçına çıkan Salah bu golle birlikte tarihe geçti. Salah, Premier Lig tarihinin ilk hafta maçlarında en çok gol atan (9 gol) oyuncusu oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool, yeni teknik direktörü Arne Slot ile yeni sezona 3 puanla başladı. Ipswich Town ise ligin ilk haftasında puanla tanışamadı.

Liverpool, Premier Lig'in ikinci haftasında sahasında Brentford'u ağırlayacak. Ipswich Town, gelecek hafta Manchester City deplasmanına konuk olacak.

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