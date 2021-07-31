Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'a yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla dört yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Liverpool'un altyapısından yetişen Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016 yılından bu yana 179 maçta görev yaptı.
Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundaki yerini alamadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla dört yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Liverpool'un altyapısından yetişen Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016 yılından bu yana 179 maçta görev yaptı.
Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundaki yerini alamadı.