Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'a yeni sözleşme

Liverpool, Trent Alexander-Arnold'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; liverpoolfc.com
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Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'a yeni sözleşme
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30 Temmuz 2021 22:05
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla dört yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Liverpool'un altyapısından yetişen Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016 yılından bu yana 179 maçta görev yaptı.

Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundaki yerini alamadı.


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