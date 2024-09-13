Liverpool'dan Arda Güler'e 70 milyon euro!

İngiliz devi Liverpool, milli yıldız Arda Güler için 70 milyon euroluk bir teklife hazırlanıyor.Defensa Central'in haberine göre; Kubo'yu 60 milyon Euro karşılığında Real Sociedad'dan transfer etmek isteyen ancak başarılı olamayan Liverpool, Güler'i devre arasında veya gelecek sezon öncesinde renklerine bağlamak istiyor.Madrid'in 19 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını düşünmediği çünkü onun hem mevcut durumda hem de gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandıkları da haberde yer aldı.Haberde Güler ile ilgili, "Arda'nın orta saha, ofansif orta saha veya sağ kanat oyuncusu olarak oynama kapasitesine sahip farklı bir yeteneği var." ifadelerine yer verildi.