Liverpool'da savunma hedefi Inacio

Arne Slot ile birlikte yeni bir döneme giren Liverpool, transfer döneminde savunmasını güçlendirmek istiyor.



Portekiz basınında yer alan habere göre, Liverpool'un savunma transferi için ana hedefinin Sporting forması giyen Gonçalo Inacio olduğu belirtildi.



Sporting'in 22 yaşındaki savunma oyuncusu için başlangıçta sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelini beklediği ancak şu anda beklentisinin 45 milyon euro olduğu öne sürüldü.



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Sporting ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Sporting'in altyapısından yetişen Inacio, Portekiz temsilcisinin A takımında çıktığı 171 maçta 15 gol attı ve 9 asist yaptı.





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