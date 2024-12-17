Liverpool'da Salah müjdesi

Liverpool, Muhammed Salah ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

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Liverpool'da Salah müjdesi
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17 Aralık 2024 20:01
Liverpool, Muhammed Salah ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya çok yakın.

Daily Mail'in haberine göre Liverpool, 32 yaşındaki Salah ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Liverpool tarafı, Salah ile imzalanacak sözleşmenin duyurusunu yapacağı tarihi dahi belirledi.

LIVERPOOL TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. FUTBOLCUSU

Bu sezon 23 maçta 16 gol 13 asist üreten Mısırlı yıldız futbolcu, Liverpool formasıyla çıktığı 372 maçta 227 gol 101 asist ile oynadı.

Salah aynı zamanda Liverpool tarihinin en çok gol atan 3. futbolcusu konumunda. (1. Ian Rush, 2. Roger Hunt)

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