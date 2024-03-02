İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. Liverpool, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+9'da Darwin Nunez attı.
Liverpool, ligde 63 puana yükseldi. Nottingham Forest, 24 puanda kaldı.
Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Nottingham Forest, Brighton deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+9'da Darwin Nunez attı.
Liverpool, ligde 63 puana yükseldi. Nottingham Forest, 24 puanda kaldı.
Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Nottingham Forest, Brighton deplasmanına gidecek.
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