Liverpool'a Darwin Nunez hayat verdi!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'ı Darwin Nunez'in uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'a Darwin Nunez hayat verdi!
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02 Mart 2024 20:00
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. Liverpool, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+9'da Darwin Nunez attı.

Liverpool, ligde 63 puana yükseldi. Nottingham Forest, 24 puanda kaldı.

Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Nottingham Forest, Brighton deplasmanına gidecek.

 

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