İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yeni transferlerinden biri olan Lisandro Martinez, kendisine yeterince uzun bir stoper olmadığı yönünde gelen eleştirilere cevap verdi.



'BOYU KISA' ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ



1.75 boyundaki Arjantinli futbolcu için Manchester United'ın kasasından 63 milyon euro çıkacağı ifade edilmişti. 'Savunmanın ortasında oynayacak kadar uzun değil' şeklindeki yorumlara cevap veren futbolcu bu eleştirilere kulak tıkamış durumda.



"ELEŞTİRİLER UMURUMDA BİLE DEĞİL"



Lisandro Martinez, "Eleştiriler umurumda bile değil. Ben kendime, yeteneklerime güveniyorum. Başarılı olmak için de çok çalıştım. Önemli olan da bu. Bu, benim istediğim sonuçları elde etmeme yardımcı olacak" dedi.



"UNITED'A GELEREK RÜYAM GERÇEK OLDU"



Ajax'tan ayrılıp Manchester United'a katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse Manchester United gibi büyük bir kulüpte, özellikle de dünyanın en iyi liglerinden biri olan Premier Lig'de forma giymek bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Burada olduğum için çok sevinçliyim" açıklamasını yaptı. Lisandro Martinez, United formasıyla 8 maçta 620 dakika süre aldı.





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