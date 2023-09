UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray , A Grubu ilk maçında Rams Park'ta çarşamba günü Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.Kadrosunu Hakim Ziyech, Wilfired Zaha, Tanguy Ndombele, Tete, Davinson Sanchez gibi yıldız oyuncularla güçlendiren sarı kırmızılılar, saha ve seyirci avantajını kullanarak Danimarka ekibi karşısında galibiyet elde etmek istiyor.Geride bıraktığımız yıllarda Kopenhag ile 69, Galatasaray ile 25 maça çıkan ve her iki takımda da lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Tobias Linderoth, ilk maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. İsveçli eski orta saha, Galatasaray'daki günlerine dair anılarını da aktardı."Tüm sürprizlere açık bir grup fakat bence grupta çıkmak için favori takım Bayern Münih. Manchester United biraz inişli çıkışlı bir performans sergiliyor, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı olacaklarını düşünüyorum. Galatasaray çok iyi oyunculara sahip ve İstanbul'da kendi evinde oynamanın büyük bir avantajını yaşayacak. Galatasaray'ın kadrosu çok etkileyici. Birçok büyük isim ve iyi oyuncu var. Kanatlarda Hakim Ziyech ve Zaha gibi gerçekten yaratıcı oyunculara ve Mauro Icardi gibi gerçek bir golcüye sahipler. Okan Buruk'un bu oyuncularla iyi bir takım kurabileceğine inanıyorum. Böylece güçlü bir takım olacaklar. Okan Buruk, iyi bir koç. Her şeyden önce Okan Buruk harika bir adam. Galatasaray'a geldiğimde çok arkadaş canlısıydı. Etkileyici bir antrenörlük kariyeri var ve daha da başarılı olacağına inanıyorum. Bence Galatasaray evinde oynadığında her zaman favoridir. Kopenhag gruptakilere göre zayıf ama yine de çok iyi bir takım. Zor bir grup olacağını düşünüyorum.""Kopenhag, şu anda İskandinavya'nın en iyi takımı. Takımı yeniden çok güçlü bir hale getirdiler. Kopenhag'da harika zaman geçirdim. Kopenhag'da kaptanlık yaptım ve 2 kez ligi kazandık. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Kopenhag, Danimarka futbolunu domine etme yolunda ilerliyor. Her zaman her şeyi kazanmak ve Avrupa'da oynamak isteyen bir kulüp. Bence güçlü bir kadro kurdular. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde de onlar için fark yaratacak çok iyi oyuncularla anlaştılar. FC Kopenhag, her zaman taktiksel olarak iyi organize olmuş ve fiziksel olarak güçlüdür. Takımların Kopenhag'daki Parken Stadyumu'na gelip oynaması zor olacak. Taraftarlar ve oradaki atmosfer özellikle de Şampiyonlar Ligi gecelerinde harika.""Bence İstanbul'daki atmosfer dünyadaki en iyi atmosferlerden biri. Galatasaray taraftarları harika ve çok tutkulu. Ali Sami Yen'de kırmızı ışıklar yanarken ve 'cehenneme hoş geldiniz' yazılı büyük tabela asılırken oynamayı çok severdim. Galatasaray'da oynamayı çok sevdim. Ne yazık ki daha sonra kariyerimi durdurmama neden olan sakatlıklarla mücadele ettim. İlk sezon ligi kazandık ve harikaydı. En unutamadığım an, 2007-2008 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunu kazandığımız andır. Her şeyden önce Galatasaray'da oynadığım için çok onurluyum. Benim için harika bir kulüp. İnanılmaz taraftarları var. Sözleşmeyi imzaladığımda Türk futbolu ve Galatasaray hakkında biraz bilgim vardı ama taraftarların benimle tanışmak için havaalanına gelmesi muhteşemdi. Türk taraftarların tutkusunu çok seviyorum ve Galatasaray taraftarlarının dünyanın en iyilerinden biri olduğuna inanıyorum. Her zaman harika bir atmosfer yaratıyorlar. Birçok takım için İstanbul cehennemine gelip oynamak göz korkutucudur. Avrupa kupalarında oynadığımız zaman Ali Sami Yen'deki geceleri çok severdim. Hayat boyu unutulmayacak anılar. Futbolda buna benzer deneyimler bulmak zor."