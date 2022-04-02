Lille, Fransa'da lig sonuncusuna takıldı

Fransa Ligi'nde Avrupa kupaları bileti almak isteyen Lille, son sıradaki Bordeuax'u 10 kişi kalmasına rağmen deviremedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille, Fransa'da lig sonuncusuna takıldı
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02 Nisan 2022 21:55
Fransa Ligi'nde Lille ile Bordeaux karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off'unda Portekiz'e 3-1 kaybettiğimiz maçın ardından Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Lille'de maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz'ın yanı sıra milli futbolcumuz Zeki Çelik de 90 dakika görev yapan bir başka isim oldu.

Bordeaux'ta sağ bek Enock Kwateng 35. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu beraberliğin ardından Avrupa kupalarına katılmak isteyen Lille puanını 47'ye yükseltti.

Ligin son sırasındaki Bordeaux da 23 puana ulaştı. Bordeaux, bu sezon ilk kez bir maçta kalesini gole kapatmayı başardı. 

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Angers'e konuk olacak. Bordeaux, Metz'i ağırlayacak.

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