Lille 10 kişi kaldığı maçta Nantes'ı 2-0 mağlup etti!

Fransa Ligue 1'in 2.haftasında Lille sahasında ağırladığı Nantes'ı 2-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Lille 10 kişi kaldığı maçta Nantes'ı 2-0 mağlup etti!
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20 Ağustos 2023 15:57
Fransa Ligue 1'in 2.haftasında Lille kendi evinde Nantes'ı konuk etti. Karşılaşmayı Lille 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golü 66.dakikada Jonathan David ve 90+4'de Adam Ounas kaydetti.

Lillie'de 78.dakikada Alexsandro kırmızı kart görürken, Yusuf Yazıcı 90+1'de oyuna dahil oldu.

Lille puanını 4'e çıkarırken, Nantes ligde henüz puanla tanışamadı.



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