Lille 10 kişi kaldığı maçta Nantes'ı 2-0 mağlup etti!

Fransa Ligue 1'in 2.haftasında Lille kendi evinde Nantes'ı konuk etti. Karşılaşmayı Lille 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golü 66.dakikada Jonathan David ve 90+4'de Adam Ounas kaydetti.
Lillie'de 78.dakikada Alexsandro kırmızı kart görürken, Yusuf Yazıcı 90+1'de oyuna dahil oldu.
Lille puanını 4'e çıkarırken, Nantes ligde henüz puanla tanışamadı.
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golü 66.dakikada Jonathan David ve 90+4'de Adam Ounas kaydetti.
Lillie'de 78.dakikada Alexsandro kırmızı kart görürken, Yusuf Yazıcı 90+1'de oyuna dahil oldu.
Lille puanını 4'e çıkarırken, Nantes ligde henüz puanla tanışamadı.