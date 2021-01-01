"Lillard, sözünden dönmek istemediği için Portland'dan ayrılmadı" iddiası

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın bu yaz ekibinden takas talebinde bulunmamış olmasının nedenleri ortaya çıktı.



Lillard, yaz başında Portland'dan ayrılabileceğine dair çıkan çeşitli söylentilere rağmen, takımla yeni bir sezona hazır durumda.



Philadelphia 76ers'ın Blazers'ın yıldızını almakla oldukça ilgilendiği ve Ben Simmons'ı bu takas paketine dahil etmeyi umduğu iddia edilmişti.



Philly Voice'tan Kyle Neubeck'e göre Lillard, NBA şampiyonluğu olasılığının ötesindeki belirli nedenler yüzünden Portland'dan ayrılmadı:



"O zamanlar Damian Lillard'ın ayrılmaya hazır olduğuna inanan ve bu konuda halen ısrarcı olan birçok kişi var. Fakat durum hakkında bilgisi olan bir kaynak, Lillard'ın hem Portland'a olan sadakati hem de devam edeceğine dair söylediği ifadelerden geri adım atmak istememesi nedeniyle takımda kaldığına inanıyor.



Lillard, tüm bunların sonunda takımla şansını bir kez daha denemeye karar verdi ve kadro değişiklikleri ile koçluk arayışı sürecinde büyük bir pay sahibiydi. İleride yine de ayrılmayı talep edebilir, ancak bu balayının ne kadar süreceğini yalnızca zaman gösterecek."



Blazers, başantrenör Terry Stotts'ın gönderilmesiyle sonuçlanmış olan hayal kırıklığı niteliğindeki bir sezondan sonra, yeni koç olarak Chauncey Billups ile anlaşmıştı.



